Chuva forte causa inundações e deixa cidades de Santa Catarina em alerta neste domingo

Rio do Sul, em SC, registra primeira enchente do ano (Prefeitura do Rio do Sul/Reprodução - 18/05/)

As intensas chuvas que atingiram Santa Catarina neste sábado (18) deixaram diversas cidades em estado de alerta. Segundo a Defesa Civil do estado, o risco segue alto para inundações e deslizamentos nos bairros mais afetados e próximos a corpos d’água. Em Rio do Sul, o rio Itajaí-Açu subiu quase 9 metros, atingindo cotas de emergência. Várias ruas do município foram tomadas pelas águas, mas ainda não há o número de desabrigados e desalojados na região. Atualmente, seis abrigos acolhem moradores afetados. As informações são do MetSul Meteorologia e da Defesa Civil de Santa Catarina.

Segundo a previsão do MetSul, a chuva excessiva desse mês se deve a instabilidade do sul do país e ao bloqueio atmosférico de uma massa de ar seco e quente que atinge o centro do Brasil, mantendo as chuvas intensas no sul. A alta concentração de chuvas causaram a cheia de outro rio, o Itajaí-Mirim, que atingiu a cidade de Brusque com uma enchente. O corpo d’água estava perto de 7 metros na madrugada deste domingo e com tendência de continuar subindo.

Em Presidente Getúlio, a cidade estava em alerta para inundação gradual. Enquanto Lontras e Ituporanga estavam com o rio em cota de emergência e tendência de continuar subindo. De acordo com o MetSul, a chuva do fim da semana passada chegaram a 150mm em diversas cidades. A instabilidade do tempo também atingiu Florianópolis, que registrou quedas de árvores e alagamentos.

Em Blumenau, Apiúna e Botuverá houve registro de queda de árvores e alagamentos de estradas do interior das cidades.

Neste domingo o tempo segue com chuva fraca no estado catarinense. A melhora do tempo deve acontecer na segunda, com previsão de sol e temperaturas mais altas na região.

Monitoramento

Devido às chuvas, na noite deste sábado o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), visitou a Defesa Civil do estado para avaliar a situação.

“Estou aqui acompanhando os modelos meteorológicos que fazem as previsões, estamos monitorando as chuvas e identificando os maiores volumes para que possamos avisar e proteger a nossa população. Isso faz parte da proteção que queremos oferecer às pessoas”, disse.