Governo do RS planeja vacinar 76 mil pessoas em abrigos contra a gripe até segunda-feira Municípios que tiverem doses do imunizante sobrando também podem vacinar socorristas e voluntários

A SES (Secretaria Estadual de Saúde) do Rio Grande do Sul planeja vacinar contra a gripe todas as pessoas que estão alojadas em abrigos devido às fortes chuvas que atingem o estado. A estimativa é atingir um público-alvo de 76 mil vacinados até a próxima segunda-feira (20). O plano de imunização segue as recomendações estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

O esquema de vacinação determina que todas as pessoas alojadas que ainda não receberam a vacina contra a influenza este ano devem ser imunizadas. Para crianças de 6 meses a menos de 9 anos que estão sendo vacinadas pela primeira vez, recomenda-se a aplicação de duas doses, com um intervalo de um mês entre elas, administradas por via intramuscular.

“A vacinação está direcionada aos abrigos, mas alguns municípios já têm doses disponíveis e estão vacinando não só nos abrigos, mas também socorristas e voluntários”, explicou Eliese Denardi Cesar, chefe da Seção de Imunizações do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) do RS, em comunicado.

Um levantamento está sendo realizado para identificar quais municípios necessitam de doses adicionais da vacina contra a gripe. Esses locais receberão os imunizantes por meio do fluxo logístico da Ceadi (Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos).

A campanha nacional de vacinação contra a gripe no RS teve início em março, priorizando crianças de seis meses a 9 anos, além de grupos como trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas. Em maio, a campanha foi ampliada para toda a população com doses remanescentes, disponibilizando vacinas para todas as pessoas acima de seis meses de idade.

Até o momento, aproximadamente 38% do grupo prioritário (gestantes, idosos, povos indígenas, etc.) foi vacinado. No total, um milhão de doses contra a influenza foram administradas no no Rio Grande do Sul, segundo a SES.

Campanha de vacinação

Covid, influenza, tétano, raiva e hepatite A são as doenças foco da vacinação nas cidades afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Já Contra a leptospirose, a Secretaria de Saúde indicou para prevenção os antibióticos doxiciclina e azitromicina, para quem fica em contato prolongado com a água possivelmente contaminada.