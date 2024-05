OAB-DF faz campanha para ajudar desabrigados do Rio Grande do Sul Entidade está recebendo doações diversas, como água potável, agasalhos e alimentos não perecíveis

Alto contraste

A+

A-

Situação do Rio Grande do Sul após as fortes chuvas no estado (Ricardo Stuckert/PR - 5.5.2024)

A OAB-DF (Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal) está com campanha para arrecadar recursos aos desabrigados e pessoas atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. A ação é feita em parceria com a Caixa de Assistência aos Advogados do Distrito Federal e tem o objetivo de conseguir doações como agasalhos, alimentos não perecíveis, galochas e água potável.

Para doar, basta ir na sede OAB-DF, na 516 da Asa Norte (Bloco B – SEPN 516, lote 7), entre esta segunda (6) e sexta-feira (10), das 9h às 19h. Também é possível entregar doações em qualquer uma das 14 subseções do DF. Veja itens que podem ser doados:

Água;

Cestas básicas/Alimentos (cestas básicas são compactas, facilitam o transporte);

Roupas/calçados/roupas íntimas;

Leite em pó;

Cobertores;

Colchões;

Fraldas adulto e infantil;

Talheres descartáveis;

Roupas de cama/toalhas;

Sacos de lixo;

Material de higiene;

Material de limpeza;

Rações para animais;

Mamadeiras; e

Bicos/chupetas para crianças.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Presidente da OAB-DF, Délio Lins e Silva Jr., destaca a importância da solidariedade e da união da sociedade. “É fundamental que nos unamos em solidariedade para auxiliar nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul que estão enfrentando as consequências das recentes enchentes. Cada apoio fará uma diferença significativa na vida daqueles que foram afetados por essa tragédia”, afirmou.

A vice-presidente da OAB-DF, Lenda Tariana, reforçou a relevância de cada doação. “Cada gesto de solidariedade, por menor que seja, contribui para aliviar o sofrimento daqueles que mais precisam. Vamos nos unir para combater os efeitos dessa tragédia. A nossa união salvará famílias”, destacou.

Publicidade

83 mortes confirmadas

Segundo último boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, divulgado às 9h desta segunda-feira (6), o número de mortes no estado chegou a 83 e outras quatro estão sendo investigadas. A Defesa Civil comunicou que há 111 desaparecidos e 276 feridos.

Ao todo, 19.368 pessoas estão em abrigos e 850.422 foram afetadas de alguma forma pelas enchentes. Além disso, 121.957 pessoas estão desalojadas. As chuvas atingiram 345 cidades do estado.

Nesta segunda-feira, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional editou portaria e ampliou para 336 municípios gaúchos o reconhecimento do estado de calamidade pública em razão das chuvas intensas que atingem a região. Em portaria anterior, o governo federal havia reconhecido o estado de calamidade em 265 municípios.