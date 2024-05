‘Judiciário somará esforços para prevenir desastres ambientais’, diz Fachin após visitar o RS

Alto contraste

O ministro Edson Fachin, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, visitou as áreas atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul e afirmou que “o Judiciário somará esforços para fazer a sua parte a fim de prevenir desastres ambientais, o que já se mostra na pauta de julgamento do Supremo Tribunal Federal e nas diversas atuações da gestão em curso”.

“Representando o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do STF e do CNJ, vi de perto a realidade e as imagens impactantes da tragédia sem precedentes que vitima o povo gaúcho e o Estado do Rio Grande do Sul. Unindo-nos a todos os poderes da República, expressei a solidariedade do Poder Judiciário brasileiro e a plena disposição para unirmos esforço na preservação das vidas, na reconstrução das cidades e do Estado”, disse.

O ministro disse ainda que “a jurisdição constitucional brasileira diz presente ao chamamento por justiça e solidariedade ao povo gaúcho.”

Na semana passada, presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, autorizou que o Judiciário envie recursos para ajudar os municípios afetados. O ministro assinou um ato no Conselho Nacional de Justiça que recomenda que os tribunais autorizem os respectivos juízos criminais a efetuarem repasses de valores depositados na justiça à conta da Defesa Civil do estado.

“Queria manifestar a solidariedade do STF ao governador Eduardo Leite e aos poderes Judiciário e Legislativo pelo drama das inundações que estão atravessando. Ato normativo liberando recursos do Judiciário para serem direcionados”, disse Barroso no início da sessão.

No fim de semana, o corregedor Nacional de Justiça, ministro Luis Felipe Salomão, autorizou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais a transferir quase R$ 10 milhões para a Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

A Defesa Civil soma 42.221 pessoas fora de casa, sendo 9.581 pessoas em abrigos e 32.640 desalojadas, que recebem abrigo nas casas de familiares ou amigos. Ao todo, 300 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 422.307 mil pessoas.