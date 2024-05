PCDF prende estagiária que usava cartões de servidores para comprar roupas de academia

Brasília |Do R7, em Brasília

Alto contraste

A+

A-

Estagiária foi solta após pagar fiança (PCDF/Divulgaç)

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu uma estagiária acusada de usar cartões de servidores para comprar roupas de academia. Segundo informações da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), a mulher de 28 anos trabalhava em órgões públicos do governo federal e aproveitava o descuido de colegas para tirar fotos dos cartões de crédito e depois realizar compras online e em lojas da Asa norte.

As vítimas, que trabalhavam no mesmo setor que ela, começaram a desconfiar quando perceberam que os cartões de crédito haviam sido usados nos mesmos estabelecimentos comerciais, principalmente em lojas de roupas femininas. Algumas vítimas também encontraram postagens nas redes sociais da estagiária das peças de roupas das mesmas marcas que haviam sido compradas com seus cartões.

Na madrugada de segunda-feira (6) a estagiária tentou realizar uma nova compra de R$ 946,14 em uma loja de roupa fitness na internet. A dona do cartão percebeu a tentativa e acionou a política, que prendeu a autora em flagrante. Na casa da estagiária, a polícia também apreendeu diversas peças de roupas compradas com os cartões das vítimas.

Segundo o delegado-chefe da 15ª DP, João Ataliba Neto, “durante o interrogatório a autora confessou o crime e revelou que utilizava o mesmo modus operandi para subtrair os dados de outros colegas”. “Em seu celular, os policiais encontraram fotos de diversos cartões de crédito”, detalha.

A estagiária foi presa em flagrante por tentativa de estelionato, mas foi liberada após pagar fiança de R$ 1,4 mil. A autora também responde por outros crimes de estelionato contra outras colegas de trabalho. Por cada compra ilícita realizada, ela pode ser condenada a pena de um a cinco anos de reclusão.