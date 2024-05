Dois ex-policiais civis são suspeitos de receber dinheiro para agredir casal no DF

Alto contraste

Casal foi retirado do carro e agredido por ex-policiais (Reprodução/Arquivo Pessoal)

Dois ex-policiais civis são investigados suspeitos de receber dinheiro para agredir um casal no Distrito Federal. A Polícia Civil do DF cumpriu mandados de busca e apreensão na casa dos dois ex-agentes, um aposentado e outro que teve a aposentadoria cassada por crimes de extorsão e associação criminosa. Durante as buscas, a polícia apreendeu uma arma de fogo calibre.40. Além do mandado de busca domiciliar, a Justiça determinou uma medida protetiva de suspensão da posse e restrição do porte de armas dos dois ex-policiais.

Segundo nota da Polícia Civil, os ex-policiais ameaçaram o casal em Brazlândia, a mando do ex-marido da mulher e da família, que não aceitam o novo relacionamento da jovem. O crime aconteceu em 10 de abril, quando o casal foi abordado quando estavam no carro, nas proximidades do Lago de Brazlândia. Os jovens foram retirados à força do veículo, ameaçados com arma de fogo.

O rapaz chegou a ser jogado e mantido no chão por um dos ex-policiais. Ele recebeu vários golpes e sofreu diversas lesões. A Polícia Militar foi acionada por populares e levou todos para a 18ª Delegacia de Polícia. A Justiça já havia proibido o ex-marido de se aproximar da mulher.

A Polícia Civil indica ainda que o ex-marido e a família da mulher tentaram, ainda, registrar um falso desaparecimento dela e interná-las à força em uma clínica psiquiátrica. Foi somente depois do falso registro e da internação não funcionar, que o homem contratou os ex-policiais civis.