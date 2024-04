Pessoas entre 20 e 44 anos representam 80% dos inscritos no ‘Enem dos Concursos’

Alto contraste

Mulheres são maioria dos inscritos (Arquivo/Agência Brasil/Arquivo/ Agência Brasil)

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos divulgou nesta terça-feira (9) que os pessoas entre 20 e 44 anos representam 80% dos inscritos no CNU (Concurso Nacional Unificado) , conhecido como o “Enem dos Concursos”. O maior número de candidatos está na faixa entre 25 e 34 anos, com 821.523 inscrições (39% do total de inscrições). Os dados são da banca organizadora, Fundação Cesgranrio. Ao todo, 2,1 milhões de brasileiros se inscreveram no concurso.









Segundo a pasta, a maioria dos candidatos entre 25 e 34 anos é de mulheres - 462.377 inscrições. O público masculino representa 43,7% dos inscritos (359.146). O segundo maior grupo são os candidatos entre 35 e 44 anos com 556.948 candidatos. Em terceiro lugar está a faixa de 20 a 24 anos, sendo 342.988 candidatos (16% do total).

São 6.640 oportunidades, divididas entre os 21 órgãos públicos participantes. Há vagas de níveis médio e superior para diversas áreas de atuação. Os exames serão realizados em 5 de maio, em mais 228 municípios do país.





Inscritos por faixa etária

15-19 anos: adolescência – 4,8%

20-24 anos: jovem adulto – 16%

25-34 anos: adulto inicial – 38,3%

35-44 anos: adulto de meia-idade – 26%

45-59 anos: pré-aposentadoria – 13,8%

60-69 anos: Idoso jovem / terceira idade – 1,1%

70-79 anos: idoso – 0,042%

80 anos ou mais: idoso avançado – 0,001%





Cronograma

5 de maio: aplicação das provas

30 de julho: divulgação final dos resultados

5 de agosto: início da convocação para posse e cursos de formação





