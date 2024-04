BNDES anuncia concurso para 2024 com 150 vagas e salário inicial de R$ 20,9 mil

Alto contraste

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) anunciou nesta segunda-feira (8) que a divulgação do novo edital do concurso público para 150 vagas imediatas deve ocorrer no segundo semestre deste ano. O concurso, que exige nível superior, prevê a contratação de analistas, com salário inicial de R$ 20.900,00.

Segundo o banco, as vagas serão referentes as áreas de administração, análise de Sistemas - Desenvolvimento, Análise de Sistemas - Suporte, Análise de Sistemas - Cibersegurança, Arquitetura-Urbanismo, Arquivologia Digital, Ciências Contábeis, Ciência de Dados, Comunicação Social, Direito, Economia, Engenharia e Psicologia Organizacional.

O BNDES ainda informou que será o primeiro concurso do órgão a contemplar áreas de Ciência de Dados e Cibersegurança. Especificamente em relação à Ciência de Dados, candidatos com diploma de qualquer graduação poderão concorrer.

O concurso vai reservar 30% das vagas para candidatos negros e pelo menos 10% das vagas para pessoas com deficiência. O banco afirmou que mais informações devem ser divulgadas nas próximas semanas e que a proposta das bancas organizadoras ainda estão sendo avaliadas.

Concurso Nacional Unificado

O governo federal anunciou a inclusão de oito cidades que receberão a prova do Concurso Nacional Unificado. São elas: Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto, Planaltina e Valparaíso de Goiás.

A prova, que ocorre no dia 5 de maio, vai selecionar 6.640 candidatos para 21 órgãos públicos federais. A consulta sobre o local de prova será disponibilizada a partir do dia 29 de abril e a previsão é que no dia 3 de junho sejam divulgados os resultados das provas objetivas, e preliminares das provas discursivas e de redação.