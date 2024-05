Brasília |Do R7, em Brasília, com informações da Agência Estado

Petrobras vai ceder à Argentina parte do gás natural que compra da Bolívia Medida temporária, que iniciará em julho, faz parte de um acordo com a Energia Argentina e prevê destinar até 5 milhões de m³/dia

Cessão ocorrerá durante os meses de inverno (Rogério Reis/Agência Petrobras/via Agência Brasil )

A Petrobras vai ceder à Argentina uma parte de sua cota de gás natural comprada da Bolívia a partir de julho. A medida faz parte de um acordo fechado com a Enarsa (Energia Argentina) e prevê destinar até 5 milhões de metros cúbicos por dia. O gás será utilizado para suprir usinas termelétricas , demandas residenciais e industriais na província de Salta e outras localidades da região norte argentina.

A cessão ocorrerá durante os meses de inverno, enquanto o país vizinho aguarda pela conclusão do gasoduto norte, licitado recentemente. Após a conclusão das obras, a região norte da Argentina será atendida com gás vindo das reservas dos campos de Vaca Muerta.

O acordo para ceder o gás faz parte de um memorando de entendimentos assinado em 18 de abril entre a Petrobras e a Enarsa, que prevê, ainda, o intercâmbio de informações, a identificação e estudos de viabilidade para cooperação energética entre as empresas.

