PF investiga grupo que furtou cerca de R$ 2 milhões em golpes de fraude bancária

Grupo contava com contas laranjas para despistar fraudes (PF/Divulgaç)

A Polícia Federal investiga um grupo de criminosos especializado em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro. Os envolvidos teriam aplicado, em duas empresas, um golpe de R$ 2 milhões. Nesta terça-feira (30), a Polícia cumpriu 44 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão em São Paulo capital, Atibaia (SP), Praia Grande (SP), São Vicente (SP), Joinville (SC), Londrina (PR) e Brasília (DF).

Segundo a polícia, o grupo contava com uma estrutura complexa para aplicar as fraudes. A organização desviava para várias contas bancárias de laranjas os recursos obtidos através dos golpes. A PF aponta que esses laranjas tinham consciência do crime e emprestavam suas contas bancárias para os criminosos.

Em seguida, o valor era repassado para outros laranjas, em etapas sucessivas de transferências financeiras, até que o dinheiro retornasse aos líderes da organização, com recebimento de comissões.

A operação, nomeada de Faroeste Digital, é um desdobramento de outra força-tarefa, chamada Tentáculos, que investigou casos de fraudes bancárias eletrônicas. O grupo responde por organização criminosa, invasão de dispositivo informático, furto mediante fraude, falsidade documental e lavagem de dinheiro.