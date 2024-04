Operação conjunta da PF, Receita e CGU apura supostos desvios de R$ 1,7 bilhão no SUS Mais de 150 policiais realizam buscas em sete cidades; investigadores acreditam que esquema contava com participação de servidores

150 policiais federais participam da operação (Divulgação/Polícia Federal)

Uma operação conjunta da PF (Polícia Federal), CGU (Controladoria Geral da União) e Receita Federal cumprem 49 mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (30) no âmbito das investigações que apuram o suposto desvio de R$ 1,7 bilhão do SUS (Sistema Único de Saúde). Os investigadores acreditam que o esquema contava com a participação de servidores públicos de diversas prefeituras do estado do Pará.

Ainda segundo a PF, os crimes teriam sido praticados por pessoas físicas, que usaram pessoas jurídicas ligadas ao ramo empresarial de saneamento urbano atuante no estado da região norte e em outras unidades da federação.

“As apurações identificaram a ocorrência de indícios de crimes licitatórios envolvendo recursos do SUS, repasse de valores indevidos para servidores públicos de diversas prefeituras do estado do Pará, lavagem de capitais com a utilização de empresas de fachada e laranjas, além de possível prática de evasão de divisas através de offshore situada em paraíso fiscal”, explicou a corporação.

Veja cidades nas quais os policiais realizam buscas:

Belém (PA) — 33 mandados;

Benevides (PA) — 5 mandados;

Parauapebas (PA) — 3 mandados;

Ananindeua (PA) — 1 mandado;

Santa Maria do Pará (PA) — 5 mandados;

São Miguel do Guamá (PA) — 1 mandado; e

Baruseri (SP) — 1 mandado.

A justiça autorizou o sequestro de bens dos investigados no valor máximo de RS 1,7 bilhão, para devolução dos valores que teriam sido desviados. “Após a análise de todo o material recolhido nas medidas de busca, o caso será aprofundado pelos investigadores, tendo por objetivo o esclarecimento dos fatos de relevância criminal e responsabilização individualizada de cada suspeito”, informou a PF.