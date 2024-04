Brasília |Bruna Lima e Gabriela Coelho, do R7, em Brasília

PGR se manifesta contra pedido de soltura de Robinho e alega que prisão é legal Parecer da procuradoria foi solicitado pelo ministro do STF Luiz Fux, que já negou um pedido de habeas corpus ao ex-jogador

Alto contraste

A+

A-

Robinho foi condenado por estupro coletivo e defesa pede soltura Robinho foi condenado por estupro coletivo e defesa pede soltura

O procurador-geral da República, Paulo Gonet Branco, se manifestou nesta segunda-feira (8) contra um pedido de soltura do ex-jogador Robinho, condenado pela Justiça italiana por estupro coletivo. O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux, que já negou um pedido de habeas corpus, solicitou a manifestação da PGR (Procuradoria-Geral da República) após a defesa sustentar que Robinho "vem sofrendo constrangimento ilegal imposto pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)" e pedir liberdade até se esgotarem os recursos possíveis no Brasil.

O ex-jogador foi condenado pelo crime de estupro coletivo contra uma mulher albanesa em uma boate de Milão, na Itália, em 2013. A sentença final, na mais alta Corte, foi proferida em janeiro de 2022. Em março deste ano, o STJ analisou um pedido da Justiça italiana para que Robinho cumprisse a pena no Brasil. Por 9 votos a 2, a Corte homologou a sentença italiana e determinou a prisão imediata.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na manifestação, Gonet afirma que Robinho "foi considerado definitivamente culpado em ação penal de conhecimento". Para ele, o trânsito em julgado da sentença condenatória já foi proferida na Itália e, por isso, "o fato de o processo não ter tramitado no Brasil não altera essa conclusão".

A "culpabilidade não é discutida no processo de homologação de sentença estrangeira, no qual o STJ se limita a realizar juízo de delibação e não reanalisa o mérito da causa, esta já decidida pela jurisdição do Estado requerente", completa o PGR.

O ex-atleta está preso em Tremembé (SP). Em 1º de março, ele foi transferido para uma cela comum após o fim do período de isolamento. Ele divide a cela com outro preso, mas permaneceu isolado em uma cela antes como forma de adaptação. Robinho poderá receber a visita de familiares nos dias e períodos estabelecidos e realizar atividades comuns para a população carcerária, como banho de sol e práticas de reintegração.