Presidente Lula inaugura obras viárias de R$ 1,4 bilhão na Via Dutra, em Guarulhos

Via Dutra é um dos trechos mais importantes do Brasil (Ricardo Stuckert / PR/Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou neste sábado (25) da inauguração de duas obras viárias na rodovia Presidente Dutra, mais conhecida como Via Dutra, em Guarulhos (SP). As entregas do novo trevo Jacu Pêssego e da pista marginal no trevo de Bonsucesso devem trazer mais mobilidade e fluidez para os 350 mil veículos que circulam pela pista todos os dias. A via é uma da mais importantes da malha rodoviária brasileira, já que liga os estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

“O que precisamos garantir é que todas as rodovias estejam em qualidade para transportar gente, cargas e a nossa riqueza. Quanto mais riqueza a gente produzir, mais emprego a gente vai gerar, mais salário a gente vai ter”, ressaltou o presidente durante o discurso. Além do presidente, participaram do evento o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o ministro dos Transportes, Renan Filho, e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O evento não contou com a participação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“Esse trevo é uma demonstração de competência. Do ministro Renan Filho e da própria da CCR [empresa vencedora da concessão] e nós antecipamos a inauguração do trevo em 9 meses”, acrescentou Lula. A inauguração das estruturas estava prevista para fevereiro de 2025, mas foi entregue nove meses antes. As obras geraram 4 mil postos de trabalho e contaram o investimento de R$ 1,4 bilhão. Ao todo, a parceria público e privada deve investir R$ 14,8 bilhões na região.

Renan Filho classificou os benefícios das obras como multissetoriais. “Não é apenas um trevo, [ele] garante segurança e agiliza a vida do cidadão”, disse. O ministro chamou atenção para outras obras do governo federal na malha rodoviária, principalmente na região Sul. Segundo ele, a BR-116 - que liga o Ceará com o Rio Grande do Sul - vai receber investimentos para a reconstrução dos trechos atingidos pelas enchentes, além da recuperação da ponte do Jaguarão.

Arroz

Ainda sobre a situação na região Sul, o presidente afirmou ter ficado “irritado” ao ver o preço do arroz em supermercados. Lula reafirmou a decisão de importar um milhão de toneladas do alimento, tomada em uma reunião com ministros e membros do governo. “Nós decidimos que arroz e feijão são alimentos que o brasileiro não quer abrir mão e, por isso, eles têm que estar em um preço que o povo trabalhador pode pagar”, concluiu