Lula diz que programa de crédito habitacional para classe média será lançado na semana que vem Palácio do Planalto prepara também projeto voltado para as reformas das moradias entregues pelo governo federal, segundo petista

Lula vai lançar programa habitacional com foco na classe média

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (10) que vai lançar na próxima semana um programa de financiamento de crédito habitacional para a classe média. O petista informou, também, que o Palácio do Planalto prepara um programa com foco na reforma de casas entregues pelo governo federal. Não há, contudo, data para o lançamento.

“A gente faz casa para o pobre, e o rico tem financiamento. Não tem casa para o cara que ganha R$ 7 mil. Nós vamos lançar na semana que vem um programa de financiamento, de crédito habitacional, para que as pessoas possam comprar uma casa um pouco melhor. Tem cara que não quer uma casa de 40m², de 50m². Tem cara que quer uma casa de 80m², de 90m². Vamos fazer um projeto para atender essa gente”, disse Lula.

“E já falei para o Rui Costa [ministro da Casa Civil] e Fernando Haddad [ministro da Fazenda]. Precisamos, agora, criar um programa de reforma de casa. Tem cara que já tem a sua casa, mas caiu um azulejo, o banheiro não é moderno, quer fazer uma hidromassagem, porque todo mundo gosta, quer fazer uma coisa mais sofisticada. E, às vezes, quer pegar um empréstimo para fazer a reforma. É preciso criar condições para as pessoas que têm essa tal de mobilidade de crédito comprar as coisas que precisam”, continuou.

As declarações foram dadas durante o anúncio de 112,4 mil moradias do Minha Casa, Minha Vida para áreas rurais e urbanas de comunidades tradicionais. O investimento previsto é de R$ 11,6 bilhões e vai atender cerca de 440 mil pessoas de comunidades quilombolas e povos indígenas, famílias organizadas pelos movimentos de luta por moradia, famílias de áreas de risco, entre outros.

No programa, foram selecionadas 443 propostas de 206 entidades organizadoras habilitadas ligadas aos movimentos de luta por moradia. Na modalidade rural, foram 2.105 aprovações de 1.137 entidades. Segundo o Palácio do Planalto, o total de unidades habitacionais selecionadas supera em mais de 140% a meta inicialmente proposta. O prazo de contratação das propostas é de 180 dias, a partir da publicação oficial da portaria.

De acordo com o Ministério das Cidades, mais de 75 mil moradias foram selecionadas para o Minha Casa, Minha Vida Rural, com potencial de beneficiar 300 mil pessoas em 1.274 municípios. O valor de investimento é de até R$ 5,6 bilhões para produção e melhorias de unidades habitacionais. A seleção será dedicada aos beneficiários da Faixa Rural 1, com renda anual de até R$ 31.680. Ficam isentos da contribuição de 1% do valor do custo da produção ou da melhoria as famílias que recebem o Bolsa Família ou que estejam em situação de emergência ou calamidade.

Desde 2009, o programa na modalidade rural contratou mais de 212 mil moradias e entregou mais de 188 mil em todo o país. Já a parte da seleção da entidade, iniciada em 2023, chega ao fim com a contemplação de 37 mil moradias, distribuídas em 269 municípios de 22 estados. Ao todo, mais de 148 mil pessoas podem ser beneficiadas com a medida, que possui investimento de R$ 6 bilhões. Neste caso, o público-alvo são famílias com renda mensal de até R$ 2.640.

Dados do governo apontam que, desde sua criação, em 2009, o Minha Casa, Minha Vida entregou 7,7 milhões de unidades habitacionais em todo o Brasil. Na faixa 1, com maiores subsídios, foram mais de 1,6 milhão de moradias. Retomado por Lula, o programa tem a meta de contratar 2 milhões de novas casas até 2026.