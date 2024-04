Lula critica que ‘empresário que nunca produziu um pé de capim no Brasil’ fale mal do povo brasileiro Presidente afirmou que declaração do empresário sul-africano é fruto do crescimento do extremismo de extrema-direita no mundo

Alto contraste

A+

A-

Polícia Federal deve ouvir representantes brasileiros da rede social X Eles deverão prestar esclarecimentos sobre as recentes declarações de Elon Musk

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (10) que não é possível “que um empresário nunca produziu um pé de capim neste país ouse falar mal da corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro”. Lula não citou o nome do empresário sul-africano Elon Musk , dono do X (antigo Twitter), mas o comentário acontece em meio a ataques de Musk ao STF (Supremo Tribunal Federal) e à ameaça feita por ele de descumprir decisões judiciais.

“Nós temos uma coisa muito séria neste país e no mundo que é se a gente que viver no regime democrático ou não quer viver num regime democrático. Se a gente vai permitir que o mundo viva a xenofobia do extremismo, que é o que está acontecendo, o crescimento do extremismo de extrema-direita, que se dá o luxo de permitir que um empresário americano, que nunca produziu um pé de capim neste país, ouse falar mal da corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro. Não é possível”, afirmou Lula.

A declaração foi dada durante agenda no Palácio do Planalto, em Brasília. Na última terça-feira (9), o presidente havia criticado o empresário de forma indireta , afirmando que bilionários que projetam foguetes deveriam utilizar os recursos na preservação do meio ambiente.

“Tem gente que não acredita que os desmatamentos e as queimadas prejudicam o planeta Terra. E muita gente não leva a sério o que significa a manutenção das florestas para a manutenção da qualidade de vida nessa enorme casa que é a Terra. E daqui não podemos fugir”, disse o petista na ocasião. “Tem até bilionário tentando fazer foguete para achar algo no espaço, mas não tem. Ele vai ter que aprender a viver aqui. Ele vai ter que utilizar o dinheiro dele para ajudar a preservar o meio ambiente.”

Musk entrou no radar das autoridades brasileiras após ameaçar descumprir decisões do STF e criticar o ministro Alexandre de Moraes. O empresário tem usado a própria rede social, que perdeu alto valor de mercado desde sua compra, para atacar o magistrado, acusando-o de impor uma ditadura no Brasil. A reportagem busca contato com os citados e o espaço está aberto para manifestação.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Abertura de inquérito

A Polícia Federal abriu na segunda-feira (8) o inquérito para investigar o empresário Musk por suposta obstrução de Justiça, incitação ao crime e organização criminosa. Segundo apurou o R7, o dirigente da rede social no Brasil deve ser interrogado na investigação. No domingo (7), Moraes determinou que Musk seja investigado após prometer reativar perfis bloqueados por determinação do STF .

“Estamos levantando todas as restrições. Este juiz [Alexandre de Moraes] aplicou multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários e cortou o acesso ao X no Brasil. Como resultado, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá”, escreveu o empresário, que também alegou que Moraes deveria “renunciar ou sofrer impeachment”.

Moraes decidiu incluir o empresário como investigado no inquérito das milícias digitais . Além de determinar a abertura de investigação para apurar as condutas de Musk, o ministro do STF estabeleceu multa diária de R$ 100 mil para cada perfil bloqueado judicialmente que for reativado pela plataforma.

Na decisão, Moraes disse que é “inaceitável que qualquer dos representantes dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageira privada, em especial o ex-Twitter, atual ‘X’, desconheçam a instrumentalização criminosa que vem sendo realizada pelas denominadas milícias digitais, na divulgação, propagação, organização e ampliação de inúmeras práticas ilícitas nas redes sociais”.