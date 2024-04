Programação do aniversário de Brasília tem show de Alok, Xand Avião e Jorge Aragão

Alto contraste

Veja o que fazer no DF (Arte/ R7)

Com o aniversário de Brasília, o fim de semana do Distrito Federal reúne diversas atrações culturais para animar o público de todas as idades. A programação inclui show do DJ Alok, dos cantores Xand Avião e Nando Reis, festival da cultura asiática e atividades ao ar livre.





Alok

O DJ Alok é a principal atração dos 64 anos de Brasília. O artista se apresenta neste sábado (20) na Esplanada dos Ministérios. O show terá um repertório e uma estrutura de pirâmide que promete agitar os brasilienses. A entrada é gratuita.

Onde: Esplanada dos Ministérios

Quando: Domingo (21)

Horário: 21h30

Valor: Gratuito

Xand Avião

A programação do aniversário da capital também terá o show do sertanejo Xand Avião na Torre de TV. Além do cantor, Jorge Aragão e outros artistas locais estão confirmados no evento neste domingo (21).

Onde: Torre de TV

Quando: Domingo (21)

Horário: 19h30

Valor: Gratuito









Festival terá gamers, gastronomia asiática e teatro (Reprodução/Instagram @animesummit)

Anime Summit 2024

Em sua maior edição, o Anime Summit 2024 estará no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade entre 18 e 21 de abril. A programação do evento reúne artistas internacionais e nacionais, gamers, gastronomia e atividades.





Onde: Pavilhão do Parque da Cidade

Quando: 8 a 21 de abril

Horário: 11h às 22h

Valor: A partir de R$ 60





Três balões serão fixados para voos de até 30 metros de altura (Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

Copa do Brasil de Balonismo

A 10ª edição da Copa do Brasil de Balonismo acontece no canteiro central da Esplanada dos Ministérios de 18 a 21 de abril. A atração é uma das novidades do aniversário da capital. Serão três balões fixados para voos de até 30 metros de altura gratuitos para o público.

Onde: Eixo Monumental

Quando: 18 a 21 de abril: Programação artística do projeto

25 a 28 abril: Equipes competem pelas melhores pontuações.





Maratona Brasília

Neste fim de semana, a Maratona Brasília fará parte do calendário oficial das festividades do Aniversário de 64 anos da capital. Os atletas percorrerão percursos de 3km (caminhada), 5km, 10km, 21km e 42km. A prova terá duas competições, o Desafio BSB 64 Anos e o Desafio JK. Quem completa um dos dois desafios, além das medalhas tradicionais das 2 provas, ganha uma terceira medalha, referente justamente ao desafio.

Onde: Esplanada dos Ministérios

Quando: Sábado e domingo

Horário: 6h





Adocica meu amô

Apesar do Carnaval já ter passado, a folia ainda não acabou em Brasília. o tradicional bloco de pós-carnaval, “Adocica Meu Amô”, acontece nesta sábado (20), no estacionamento do Gilberto Salomão. O voucher para participar da festa é uma cesta básica que será doada para instituições carentes do Distrito Federal.





Onde: Estacionamento Gilberto Salomão

Quando: Sábado(20)

Horário: 14h às 22h

Valor: R$ 45 (voucher da cesta básica)





Espetáculo homenageia Elis Regina e Tom Jobin (Divulgação/Deivide Leme)

“Elis e Tom”

Para os fãs de Elis Regina e Tom Jobin, os artistas Daniel Jobim e Kell Smith homenageiam os cantores brasileiros na capital federal. O show ocorre neste sábado (20) no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. A classificação indicativa é de 14 anos.

Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Quando: Sábado (20)

Horário: 21h

Valor: A partir de R$ 120





Fim de Partida

O espetáculo “Fim de Partida” encerra neste domingo (21) no Centro Cultural Banco do Brasil. A peça busca provocar uma mistura entre um personagem de ficção e a linguagem da palhaçaria com duas narrativas que percorrerão caminhos paralelos.

Onde: Centro Cultural Banco do Brasil

Quando: Sábado, às 20h; domingo, às 18h

Valor: R$30 (inteira) e R$15 (meia-entrada)





Exposição está no Centro Cultural TCU Brasília (Divulgação/Centro Cultural TCU)

Terra Concreto

O Centro cultural TCU em Brasília está com a exposição “Terra Concreto” com obras dos artistas Adrianak Vignoli, César Becker e Matias Mesquita. A mostra busca ser um espaço dialogal conceitual entre a produção dos três artistas. A entrada é gratuita.

Onde: Galeria Marcantonio Vilaça — Centro Cultural TCU

Quando: Até 13 de setembro

Horário: 9h às 18h

Valor: Gratuito

