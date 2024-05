Promovido pela RECORD, 13º Bora de Bike reúne 13 mil pessoas em Brasília

Alto contraste

A+

A-

Rafael Cadengue animou participantes (RECORD/Divulgação — 19.5.2024)

A 13ª edição do Bora de Bike, um dos maiores passeios ciclísticos do Distrito Federal, reuniu cerca de 13 mil pessoas neste domingo (19). A concentração do evento, promovido pela RECORD Brasília, com largada às 9h, no Parque da Cidade, em Brasília. O evento destacou o Maio Amarelo, mês reconhecido mundialmente pela conscientização da população sobre os perigos de acidentes no trânsito. Esta edição teve parceria com o Passeio Ciclístico da Inclusão, organizado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Participaram do passeio apresentadores da RECORD Brasília, como Alessandro Saturno, Fred Linhares, Rafael Cadengue e Manoel de Oliveira. Estiveram presente ainda de autoridades, entre elas o deputado federal Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF); o deputado distrital Martins Machado (Republicanos-DF); o diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira; o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF, Leonardo Reisman; o secretário de Esporte e Lazer do DF, Renato Junqueira; e a secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani.

“Incrível evento”, postou Julio Cesar Ribeiro em uma rede social. “Parabenizo a RECORD Brasília por mais essa edição de sucesso do Bora de Bike!”, completou.

Evento reuniu 13 mil pessoas (RECORD/Divulgação — 19.5.2024)