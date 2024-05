Sesi Lab celebra Dia da Indústria com competição de robótica e oficinas neste fim de semana Espaço também terá mostra de projetos e atividades de saúde das 10h às 19h com entrada gratuita

Alto contraste

A+

A-

Evento terá arena robótica e oficinas interativas (Divulgação/CNI)

Em comemoração ao Dia da Indústria, celebrado em 25 de maio, o Sesi Lab promoverá uma programação para divertir os brasiliense neste sábado (25) e domingo (26). O espaço terá oficinas interativas, arena de robótica, atividades de saúde e mostra de projetos inovadores das 10h às 19h. A entrada é gratuita mediante a retirada de ingresso na bilheteria do museu.

No sábado, a sala de exposições temporárias, se transformará em uma arena de competição da robótica. Equipes premiadas vão fazer demonstrações nos moldes das competições do SESI. Além disso, haverá oficinas educativas sobre alimentação, saúde bucal e práticas saudáveis.

Para quem quer aprender ou entrar no mercado de trabalho da indústria, durante os dois dias, o museu oferecerá minicursos gratuitos de design gráfico, operador de computador, pacote office, eletricista de sistemas fotovoltaicos. A participação será por ordem de chegada.

Para participar do evento, o interessado deve retirar as fichas 30 minutos antes do início das atividades. Segundo a organização, as vagas são limitadas.

Publicidade

Confira a programação abaixo:

Sábado (25)

• Café com profissionais da educaçãoLocal

Publicidade

• Horário: 10h

• Demonstração de Robótica – FLL, FRC e FTC

Publicidade

• Horário:10h às19h

• Espaços Lego Duplos

• Horário:10h às19h

• Unidades Móveis – SESI e SENAI FIBRA

• Horário:10h às19h

• Ativações e oficinas – SESI SSI e FIBRA

• Horário:10h às19h

• Clube do Livro

• Horário:14h

• Mostras de projetos da indústria

• Horário: 14h30 - 17h

Domingo (25)

• Espaços Lego Duplos

• Horário: 10h às 19h

• Unidades Móveis – SESI e SENAI FIBRA

• Horário:10h às19h

• Ativações e oficinas – SESI SSI e FIBRA

• Horário: 10h às 19h

• Oficina Faça você mesmo: Carrinho a motor, com Educativo do SESI Lab

• Horário: 11h

• Oficina Faça você mesmo: Aerogeradores, com Educativo do SESI Lab

• Horário: 14h

*Sob supervisão de Fausto Carneiro