Sesi Lab promove noite com shows, oficinas e conversa sobre inteligência artificial nesta quinta

Alto contraste

A+

A-

Entrada é permitida até as 23h Entrada é permitida até as 23h (Divulgação/CNI)

O Sesi Lab do Distrito Federal promove a 11ª edição do Nigth Lab nesta quinta-feira (4). O evento começa às 19h e oferece shows, oficinas interativas e conversa poética. O espaço convida o público a refletir sobre o uso da inteligência artifical e mostra como a sociedade é guiada por algoritimos. Os ingressos estão disponíveis no site do Sesi Lab ou na bilheteria do museu e custam R$ 20 (meias) e R$ 40 (inteiras).

O evento é um projeto inspirado no programa After Dark, dos Estados Unidos, e inclui atividades que exploram a tecnologia. Na programação estão as oficinas interativas "Ativação: Espelho Virtual", "Experimentando o Corpo Aumentado" e "Enganando a IA", que ocorrem das 19h30 às 22h.

De acordo com a organização, os shows ficarão por conta da cantora e compositora Maria Beraldo e da dupla de DJs Venga-Venga. Em seguida, haverá uma conversa com a cientista Zaika dos Santos sobre inteligência artificial e a web 3.0.

O museu terá a ocupação do painel de LED, assinada pelo artista e pesquisador brasilliense, Artur Cabral. A instalação terá como fio condutor a emergência computacional, desde o software, passando por instalações artísticas até objetos interativos.

O evento ocorre até a meia-noite com entrada permitida até as 23h. A programação pode ser conferida nas redes sociais e no site do museu.

Serviço

Onde: Sesi Lab

Quando: Quinta (4)

Horário: 19h às 23h30

Valor: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)

*Sob supervisão de Fausto Carneiro