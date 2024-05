Sorteio de prêmios do Nota Legal é adiado para 27 de junho Mudança foi necessária para de ajustes no sistema eletrônico; recompensas somam R$ 3 milhões

Prêmios somam R$ 3 milhões (Marcello Casal Jr/Agência Brasil - Arquivo/Marcello Casal Jr/Agência Brasil - Arquivo)

O 1º Sorteio do ano do programa Nota Legal foi adiado para o dia 27 de junho. Segundo a Secretaria de Economia, que realiza o sorteio, a mudança foi necessária para ajustes no sistema eletrônico. A medida foi publicada no Diário Oficial do DF desta sexta-feira (17). A data original era no dia 23 deste mês.

O Chefe do Núcleo de Gestão de Sistemas do Nota Legal, Thiago Cunha, afirma que não há necessidade de recadastramento. “O consumidor que já estava cadastrado continua participando do sorteio e, os contribuintes que têm interesse em participar, podem se cadastrar para o segundo sorteio, que deve acontecer no fim do ano”, explica.

Os prêmios somam R$ 3 milhões e serão distribuídos da seguinte forma:

– 1 prêmio de R$ 500 mil;

– 2 prêmios de R$ 200 mil;

– 3 prêmios de R$ 100 mil;

– 4 prêmios de R$ 50 mil;

– 10 prêmios de R$ 10 mil;

– 30 prêmios de R$ 5 mil;

– 50 prêmios de R$ 1 mil;

– 500 prêmios de R$ 200;

– 12.000 prêmios de R$ 100.

Para participar do sorteio, é necessário que o consumidor registro o CPF na nota fiscal de compras realizadas entre 1º de maio de 2023 e 31 de outubro de 2023, além de não estar inadimplente com a Receita do DF.

É possível verificar se existem débitos e também solicitar a emissão de uma certidão no Portal de Serviços da Receita do DF. O cadastro do Nota Legal é feito no site do próprio programa.