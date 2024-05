Suspeitos queimam cabos de energia e semáforos da Rodoviária ficam sem funcionar

Alto contraste

Rodoviária do Plano Piloto Rodoviária do Plano Piloto (Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília - 12/12/2023)

Os motoristas que passaram na manhã desta quinta-feira (9) próximo à Rodoviária do Plano Piloto enfrentaram a falta de funcionamento dos semáforos da região. Segundo informações do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, a causa foram atos de vandalismo que queimaram os cabos que alimentam os equipamentos.

A autarquia disse ao R7 que por volta das 6h, enviou uma equipe de manutenção ao local para restabelecer o funcionamento dos equipamentos. “Viaturas do Detran-DF ficaram no local para garantir a segurança e fluidez do trânsito até a resolução do problema. O funcionamento dos semáforos já foi restabelecido”, disse o órgão.

No fim do ano passado, a polícia prendeu três homens que faziam parte de uma organização criminosa especializada em furtos de energia. Eles foram encontrados com 600 quilos de cabos.

De acordo com levantamento feito pela Neoenergia Brasília, desde 2022, os furtos de cabos de energia causaram pelo menos R$ 4,5 milhões de prejuízo.