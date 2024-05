Adiamento é a decisão mais segura para todos os candidatos, diz ministra

Alto contraste

Nova data de aplicação ainda não foi definida (Divulgação/Agência Brasil - Arquivo/Divulgação/Agência Brasil - Arquivo)

A ministra da Gestão e da Inovação no Serviço Público, Esther Dweck, declarou nesta sexta-feira que a decisão de adiar o CNU (Concurso Nacional Unificado), conhecido como “Enem dos Concursos”, é a “solução mais segura para todos os candidatos”. “Construímos um acordo para preservar a integridade do concurso para todos os candidatos. [O adiamento] é a solução mais segura para todos os candidatos. Vamos garantir aos 2,144 milhões de inscritos que todo mundo vai realizar as provas nas mesmas condições”, afirmou em pronunciamento no Palácio do Planalto, ao lado do ministro da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência), Paulo Pimenta, e de representantes da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do CNU e da Defensoria Pública da União.