Transporte público terá reforço neste fim de semana devido ao aniversário de 64 anos de Brasília Com show do Alok no sábado, metrô vai funcionar até às 3h da manhã; a partir das 23h embarque será exclusivo na Estação Central

Alto contraste

A+

A-

Governo espera receber 500 mil pessoas em Show do Alok (Andre Borges/Agência Brasília/Andre Borges/Agência Brasília)

O metrô e os ônibus do Distrito Federal vão funcionar com reforços neste fim de semana devido ao aniversário de 64 anos de Brasília. A cidade vai receber uma série de atrações, com o ponto alto no sábado a noite (20), com show gratuito do DJ Alok na Esplanada dos Ministérios. A expectativa do governo é receber cerca de 500 mil pessoas. Para atender ao público, o metrô terá horário estendido durante a noite.

Confira:

Sábado (20):

De 5h30 às 23h30: todas as estações estarão abertas para embarque e desembarque; e

De 23h30 às 3h: embarque somente na Estação Central e desembarque em todas as estações

Domingo (21):

De 9h às 20h30: todas as estações abertas para embarque e desembarque;

De 20h30 às 22h30: embarque apenas na Estação Central e desembarque em todas as estações.

As mudanças na programação também atingem os ônibus para dar conta de receber as cerca de 30 mil pessoas previstas pelo governo por dia de atrações. Segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, as operadoras de transporte coletivo devem reforças as viagens para a chegada e para a dispersão das pessoas, principalmente a partir das 22h.

Publicidade

No sábado, por exemplo, o transporte coletivo terá reforço de 160 ônibus a mais, além da programação normal de viagens para atentar as 500 mil pessoas previstas no show do DJ Alok.

Já o transporte por aplicativo terá duas paradas na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto (Eixo L), uma na alça leste (retorno da S1 para a N1 após a Rodoviária), duas na Via S2 (Via dos anexos sul) e uma na N2 (via dos anexos norte).

Publicidade

Essas localidades contarão com um cercamento virtual e só serão aceitas chamadas nos aplicativos dos prestadores de serviço que estiverem ligados. De acordo com o secretário da Semob, Zeno Gonçalves, a medida tem como objetivo inibir o transporte irregular de passageiros.

“O passageiro precisa ficar atento e embarcar somente em carros com corridas solicitadas por meio do aplicativo. Esse cuidado evita cobranças de tarifas exorbitantes e também as viagens em veículos irregulares que colocam em risco a segurança do passageiro”, explicou o secretário.