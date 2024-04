Ibaneis confirma intenção de se candidatar ao Senado e de ter Celina como sucessora no GDF Governador disse que obras que não forem entregues por ele serão por Celina no próximo mandato; fala foi dada no Recanto das Emas

Ibaneis assinou início das obras para Hospital no Recanto (Renato Alves/ Agência Brasília/Renato Alves/ Agência Brasília)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, confirmou a intenção de se candidatar ao Senado e de ter Celina Leão, atual vice-governadora, como sucessora no seu comando no Palácio do Buriti. As declarações foram dadas pelo governador nesta quinta-feira (18) durante assinatura de ordem de serviço para início de construção de um hospital no Recanto das Emas.

Segundo Ibaneis, as obras que não forem entregues por ele até o fim da gestão, serão pela Celina depois da próxima eleição. “Eu pretendo me candidatar ao Senado em 2026, Celina assume para concluir ao governo, e se for da vontade dela, deve ser candidata a eleição. Temos a previsão de entrega do Hospital em 28 meses, mas se ultrapassar alguma coisa, ela faz a entrega em nosso nome”, disse o governador. Antes, Ibaneis não estava confirmando o futuro político e deixava em aberto a possibilidade de ser candidato ao Senado ou não.

A construção do hospital no Recanto das Emas terá o investimento de R$ 133,7 milhões, com previsão de entrega em dois anos e meio. A obra vai contar com 100 leitos de internação, sendo 60 da clínica médica, 30 da clínica pediátrica, e 10 da UTI. “O Recanto é uma cidade com 150 mil habitantes que não tinham unidade hospitalar, e esse era um dos maiores pedidos da comunidade aqui. E é uma necessidade que nós temos de ampliar a nossa rede de serviços”, disse.

Ibaneis também disse que nos próximos anos pretende entregar mais cinco Unidades de Pronto Atendimento, em várias regiões do DF.

Instituto de Cardiologia

O governador também comentou o envio do projeto de lei que transfere a gestão do Instituto de Cardiologia e Transplantes do DF para o Iges (Instituto de Gestão Estratégia de Saúde). “Nós enfrentamos uma crise muito grande no final de um ano passado com o Instituto de Cardiologia. Estamos sendo cobrados pelo Ministério Público para que a intervenção que foi feita se coloque no final, para que a gente tenha um trabalho assumido por alguma entidade, e nós entendemos que o Instituto de Gestão tem condições de assumir essa unidade com competência, com trabalho, para que a gente continue o atendimento das famílias mais carentes”, afirmou.

O Instituto de Cardiologia é um hospital especializado em cirurgias cardiológicas, desde crianças na primeira infância até adultos de maior idade. A unidade também realiza transplantes de medula óssea.