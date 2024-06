Descubra os melhores modelos de carros novos até R$ 100 mil! Com o aumento constante dos preços dos veículos novos, adquirir um carro economicamente viável tornou-se o catalisador do bolso de...

Alto contraste

A+

A-

20210913_170036

Com o aumento constante dos preços dos veículos novos, adquirir um carro economicamente viável tornou-se o catalisador do bolso de muitos brasileiros. Do mesmo modo, marca limite de R$ 100 mil é vista como um limite psicológico e financeiro para compradores que desejam um automóvel novinho, sem estourar o orçamento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Auto - Feed TV

Publicidade

Leia mais em Auto - Feed TV



• Modelos de carros novos até R$ 100 mil: Economia e eficiência para o consumidor brasileiro

• Saiba quais as diferenças entre carros híbridos e elétricos

• Carros poluentes podem ser incluídos no ‘imposto do pecado’



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.