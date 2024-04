Nação do Desenrolo: 2ª temporada do podcast estreia com episódio sobre motoboy 'raiz' Programa do Minuto Motor recebeu o motoboy Patrick Lopes, que já carregou até colchão em cima da moto; confira!

Alto contraste

A+

A-

Apresentador Aldo Tizzani (à direita) durante bate-papo com o motoboy Patrick Lopes Apresentador Aldo Tizzani (à direita) durante bate-papo com o motoboy Patrick Lopes (Reprodução/Canal Minuto Motor)

A segunda temporada do podcast "Nação do Desenrolo" estreou nesta terça-feira (19) no canal Minuto Motor. O tema do primeiro episódio foi o dia a dia de um motoboy "raiz". Para fala sobre o assunto, o apresentador Aldo Tizzani recebeu o motoboy Patrick Lopes, que já carregou até colchão em cima da moto. Confira:

Com o apoio do Consórcio Honda, a segunda temporada do podcast Nação do Desenrolo é uma parceria entre o MinutoMotor e o R7, por meio do núcleo de Projetos e Serviços Digitais com o ACLR, setor da RECORD que atua no gerenciamento de canais do YouTube.

Esse projeto tem como objetivo dar espaço para esses profissionais que se destacaram no frenético das entregas no dia a dia.