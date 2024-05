Chuvas no RS: veja como estão as cidades turísticas de Gramado, Canela e Bento Gonçalves Total de mortes chegou a 100, enquanto 230,4 mil estão fora de casa e 128 pessoas continuam desaparecidas devido às enchentes

Canela (RS), na Serra Gaúcha, recebe milhares de turistas todos os anos (JF Diorio/Estadão Conteúdo/04.10.2017)

As cidades de Gramado, Canela e Bento Gonçalves, todas na Serra Gaúcha, também sofrem com os temporais que assolam o estado e provocaram enchentes e mortes nos últimos dias.

Acostumados a receber milhões de turistas, agora, as prefeituras trabalham, com ajuda da Defesa Civil, Bombeiros e outros órgãos, para reconstruir municípios que são símbolos das culturas alemã e italiana.

Até agora, o Rio Grande do Sul já soma 100 mortes, 128 desaparecidos e 230,4 mil desalojados ou desabrigados. Nas próximas fotos, veja como está o trabalho de recuperação das cidades da Serra Gaúcha, mesmo com a iminência de mais tempestades no estado.

Canela

Canela (RS), na Serra Gaúcha, recebe milhares de turistas todos os anos, mas ficou destruída com as chuvas (Reprodução/Facebook Prefeitura Municipal de Canela)





Canela (RS), na Serra Gaúcha, recebe milhares de turistas todos os anos, mas ficou destruída com as chuvas (Reprodução/Facebook Prefeitura Municipal de Canela)





Canela (RS), na Serra Gaúcha, recebe milhares de turistas todos os anos, mas ficou destruída com as chuvas (Reprodução/Facebook Prefeitura Municipal de Canela)

Gramado

Antes das chuvas, Gramado recebia milhares de turistas todos os anos (Divulgação/Prefeitura Municipal de Gramado)





Antes das chuvas, Gramado recebia milhares de turistas todos os anos (Divulgação/Prefeitura Municipal de Gramado)





Gramado, também na Serra Gaúcha, sofreu danos severos com os temporais (Divulgação/Facebook Prefeitura Municipal de Gramado)





Gramado, também na Serra Gaúcha, sofreu danos severos com os temporais (Divulgação/Facebook Prefeitura Municipal de Gramado)





Gramado, também na Serra Gaúcha, sofreu danos severos com os temporais (Divulgação/Facebook Prefeitura Municipal de Gramado)

Bento Gonçalves

Bento Gonçalves (RS), destino turístico famoso por conta das vinícolas e arquitetura colonial, também foi afetada pelos temporais (Divulgação/Instagram @prefeiturabento)





Bento Gonçalves (RS), destino turístico famoso por conta das vinícolas e arquitetura colonial, também foi afetada pelos temporais (Divulgação/Instagram @prefeiturabento)





Bento Gonçalves (RS), destino turístico famoso por conta das vinícolas e arquitetura colonial, também foi afetada pelos temporais (Divulgação/Instagram @prefeiturabento)





Bento Gonçalves (RS), destino turístico famoso por conta das vinícolas e arquitetura colonial, também foi afetada pelos temporais (Divulgação/Instagram @prefeiturabento)