Cidade no interior da Bahia registra 88 tremores de terra em um único dia

Último tremor em Jaguarari ocorreu em abril (Reprodução/LabSis/UFRN)

A cidade de Jaguarari, no norte da Bahia, registrou 88 tremores de terra em único dia. Apesar de ser considerada “expressiva” pelo boletim do LabSis/UFRN (Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte), a série de eventos não causou danos ou vítimas no município.

Segundo o relatório, os eventos ocorreram na terça-feira (21), entre as 6h37 e as 18h40 e apenas oito deles tiveram magnitude acima de 2 na escala mR, também conhecida como escala Richter, que vai de 0 a 10. O primeiro abalo teve magnitude de 2,2 mR, seguido por outros de 2,4 mR e 2,3 mR. Já o maior deles chegou a 2,7 mR.

Ainda segundo informações do LabSis/UFRN, a população local chegou a sentir os tremores, especialmente aqueles que estavam nas regiões próximas ao epicentro. Nesta quinta-feira (23), um novo tremor foi registrado na Bahia. Desta vez, ele ocorreu em Boa Vista do Tupim, região central do estado, parte do território da Chapada Diamantina.

O abalo foi de apenas 1.8 mR e não há relatos de que a população tenha sentido os efeitos. Com esses eventos, o estado soma mais de 100 tremores de terra apenas em 2024, todos de pequena magnitude.