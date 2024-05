Cidades |Do R7, em Brasília, com informações da Agência Brasil

Com ajudas de prefeito Edinho Silva e Felipe Neto, governo envia 220 purificadores de água ao RS Equipamentos foram comprados com doações feitas via internet e levados num avião da FAB ao estado nesta quarta-feira

Equipamentos tornam potável água suja (Claudio Kbene/Presidência — 8.5.2024)

Com o apoio do influenciador digital Felipe Neto e o do prefeito de Araraquara, Edinho Silva (PT), o governo federal entregou nesta quarta-feira (8) ao Rio Grande do Sul 220 purificadores de água comprados a partir de doações. Os equipamentos chegaram em um voo da Força Aérea Brasileira (FAB) que aterrissou em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, e devem ser distribuídos para abrigos públicos mantidos por prefeituras. Nesses espaços, estão alojadas cerca de 70 mil pessoas, número que pode aumentar nos próximos dias.

Segundo o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, um dos coordenadores da resposta do governo federal às enchentes no estado, os purificadores foram comprados por Felipe Neto com doações arrecadadas pela internet com apoio da primeira-dama, Janja da Silva. Os equipamentos foram fabricados pela empresa PW Tech, de São Paulo.

Cada um dos 220 purificadores que levamos hoje ao RS consegue produzir 50 mil litros de água potável a partir de água suja: são mais de 1 milhão de litros por dia. A doação só foi possível devido à parceria com ⁦@felipeneto⁩ e ⁦@edinhosilva⁩, prefeito de Araraquara pic.twitter.com/4eTZXOAzaS — Janja Lula Silva (@JanjaLula) May 8, 2024

“É uma tecnologia muito eficiente e de fácil manuseio. E nós trouxemos hoje 220 purificadores. Cada purificador tem a capacidade de purificar 5 mil litros de água por dia. Isso nos permitirá purificar 1,1 milhão de litros de água/dia”, afirmou Pimenta em coletiva de imprensa, em Porto Alegre, para atualização de informações.

“A grande utilidade do purificador é viabilizar água potável para os abrigos que não têm água potável. Boa parte dos abrigos pode ter água potável. Então, 220 purificadores, na nossa avaliação, serão suficientes para suprir a demanda por água potável nesses abrigos, que estão concentrados, na sua grande maioria, aqui na região metropolitana”, acrescentou o ministro.

Em postagens em uma rede social, Felipe Neto mostrou o embarque, a chegada e a montagem dos purificadores na capital gaúcha. Os equipamentos foram levados para o Centro de Operações da Defesa Civil em Porto Alegre e, de lá, já está sendo distribuídos aos pontos finais onde serão usados. Cada purificador custou, segundo Neto, um total de R$ 22 mil, incluindo kits de manutenção e filtros.

FUNCIONANDO!!!



Os purificadores estão sendo instalados e a Defesa Civil está ensinando os locais a como operar.



Muito muito muito feliz. Olhem o resultado disso! pic.twitter.com/bGsZwPkUQv — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) May 8, 2024

O governo também informou que o avião da FAB com os purificadores levou um novo carregamento de 25 toneladas de produtos doados, especialmente itens de higiene, de limpeza, fraldas, fraldas geriátricas, absorventes, entre outros.

