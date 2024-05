Governo federal distribui 52 mil cestas de alimentos a pessoas afetadas pela chuva no RS Cozinhas Emergenciais em áreas de calamidade receberão produtos com prioridade; entrega dos itens depende de condição das estradas

Aquisição das cestas 52 mil custou R$ 8,39 milhões (Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

O governo federal começou a distribuir 52 mil cestas de alimentos a pessoas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul . Os primeiros 1.500 pacotes chegaram ao estado nessa terça-feira (7) e outros 3.000, nesta quarta (8). Os produtos estão sendo armazenados no município de Canoas, a cerca de 22 km de Porto Alegre, e foram adquiridos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimentos) ao custo de R$ 8,39 milhões.

“Hoje mesmo [esta quarta-feira] elas já irão, primeiramente, para as Cozinhas Emergenciais, que estão em áreas de calamidade e atenderão às pessoas que estão passando por necessidade”, afirmou o presidente da Conab, Edegar Pretto.

Em seguida, serão distribuídas diariamente 4.500 cestas para demais regiões do estado até atingir o total. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, a execução do cronograma depende das condições climáticas e estruturais das estradas.

O que tem na cesta?

Cada cesta tem 21,5 kg de alimentos e é composta pelos seguintes itens: arroz (10 kg), feijão carioca (3 kg), leite em pó integral instantâneo (2 kg), óleo de soja (900 ml), farinha de trigo (1kg) ou farinha de mandioca (1kg), macarrão espaguete comum (1 kg), fubá de milho (1 kg), açúcar cristal (1 kg), sardinha em óleo comestível (500 g) e sal refinado e iodado (1kg).

*Sob supervisão de Fausto Carneiro