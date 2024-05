Drone usado pela FAB no resgate de moradores do Rio Grande do Sul cai durante a operação Força Aérea diz que Cenipa vai investigar a queda da aeronave; 36 pessoas foram localizadas pelo drone

Alto contraste

A+

A-

Drone usado pela FAB nas buscas por moradores do RS (Paulo Rezende/FAB - 17.10.2014)

Um drone usado pela FAB (Força Aérea Brasileira) para localizar vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul caiu nesta terça-feira (7). O equipamento apresentou problemas técnicos e despencou em uma área desabitada.

Na queda, ninguém foi atingido. Em nota, a FAB afirma que o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) “vai investigar os fatores contribuintes da ocorrência aeronáutica”.

A aeronave de modelo RQ-900 é uma alternativa usada pela FAB para localizar pessoas em meio às enchentes no RS, monitorar bloqueios em rodovias e identificar áreas com risco de desmoronamento. O drone entrou em ação no domingo (5) e participou de três missões, com um total de 36 resgatados.

O RQ-900 tem autonomia de mais de 24 horas e consegue sobrevoar 9.000 metros de altura. Ele é propriedade da Base Aérea de Santa Maria e também é utilizado em outras operações relacionadas à segurança pública.

Publicidade

Segundo o boletim atualizado às 12h de hoje (8) pela Defesa Civil do RS, são 100 óbitos confirmados e quatro mortes em investigação. Além disso, há 372 feridos e 128 desaparecidos no estado.

* Sob supervisão de Augusto Fernandes