Entenda para onde serão destinados recursos do Pix anunciado pelo governo do RS Associação dos Bancos do RS será a responsável por receber os recursos e direcioná-los para as vítimas das enchentes

Associação dos Bancos do RS será a responsável (Ricardo Stuckert/PR - Arquivo)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou que as doações recebidas pelo Estado por meio do Pix serão encaminhadas para uma entidade privada, e não para os cofres públicos. Segundo Leite, a Associação dos Bancos do RS será a responsável por receber os recursos e direcioná-los para as vítimas das enchentes.

Durante uma coletiva de imprensa, Leite explicou: “O Pix não será destinado ao governo, mas sim a uma conta de uma entidade privada, a Associação dos Bancos do Rio Grande do Sul, que na verdade é composta por bancos públicos. Portanto, trata-se de uma entidade privada, e não de recursos para o governo realizar as ações anunciadas. Os recursos do Pix, com a colaboração de entidades sociais, serão direcionados às pessoas afetadas pelas chuvas”.

No domingo (5), o governo do Rio Grande do Sul publicou o Decreto nº 57.601, que instituiu o comitê gestor da conta SOS Rio Grande do Sul. Este comitê será composto por entidades públicas e privadas, as quais definirão as ações, medidas e critérios de distribuição das doações recebidas através do Pix.

Entre os integrantes do setor público, destacam-se o Gabinete do Governador, o Gabinete do Vice-Governador, a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Casa Militar, a Secretaria de Logística e Transportes, a Secretaria do Desenvolvimento Social e a Secretaria da Habitação e Regularização Fundiária.

No setor privado, estão presentes a Associação dos Bancos no Estado do Rio Grande do Sul, a Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul), a Cufa (Central Única das Favelas), a FCDL-RS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul), a Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul), a Fecomércio (Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul), a Fundação Marcopolo, o Instituto Elisabetha Randon, o Lions Club, o Rotary Club e o Sebrae/RS (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

O Governo do Estado enfatiza que a conta SOS Rio Grande do Sul “centraliza a ajuda financeira e fornece segurança e transparência no recebimento e na destinação dos recursos”. Além disso, destaca que a movimentação dos fundos será submetida a auditoria e fiscalização do poder público.

“É importante ficar atento. Em meio à grande solidariedade, existem pessoas que se aproveitam da sensibilidade das outras para aplicar golpes. Isso é lamentável. Esses recursos não serão direcionados para a conta do governo. Há muitas notícias falsas e muita gente se aproveitando desse momento para gerar confusão. As doações arrecadadas serão administradas por um comitê gestor que contará com a participação da comunidade civil”, também alertou Leite.