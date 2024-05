Governo confirma 55 mortes no Rio Grande do Sul e investiga outras 7 O número de feridos subiu de 74 para 107 na comparação com o levantamento anterior; há 74 pessoas desaparecidas

Alto contraste

A+

A-

Defesa Civil confirma 317 municípios atingidos pelas chuvas no RS (Gustavo Mansur/ Palácio Piratini)

O governo do Rio Grande do Sul confirmou 55 mortes em razão das fortes chuvas que atingem o estado gaúcho, além de outras 7 em investigação. Os números são do novo balanço divulgado neste sábado (4), às 18h, pela Defesa Civil. O número de feridos subiu de 74 para 107 na comparação com o levantamento anterior , divulgado às 12h. “Isso é o que está registrado. Infelizmente, como tem situações que ainda estão sendo levantadas, esses números podem crescer exponencialmente”, declarou o governador Eduardo Leite.

Segundo o informe, 74 pessoas estão desaparecidas e 317 municípios foram atingidos pelas chuvas e enchentes. Com isso, há 13.324 pessoas em abrigos. Os desalojados são 69.242, mais do que o dobro do registrado no levantamento anterior, quando o governo contabilizou 32.640 desalojados. Um total de 510.585 pessoas foram afetadas de alguma forma.

A Defesa Civil estadual pretende ainda aumentar o nível de prevenção e pediu para que as pessoas que vivem no Rio Grande do Sul se cadastrem para receber alertas meteorológicos. Para isso, basta enviar por SMS o CEP de onde mora para o número 40199.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Apesar de prever a continuidade de aumento dos números, o governador gaúcho disse esperar que os alertas tenham “surtido efeito suficiente para que as pessoas tenham se colocado em situação de segurança”. Leite também agradeceu ao Brasil pela solidariedade prestada ao estado. “Ainda estamos na etapa de resgate. Foco total com todos os meios possíveis de serem empregados sendo colocados”, destacou, alertando a população de que os próximos dias ainda serão “muito difíceis”.

Publicidade