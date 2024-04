Minas Gerais |do R7, com Túlio Melo

Morre idoso que teve 70% do corpo queimado após explosão de caminhão-tanque em BH Homem de 64 anos estava internado há um mês, quando ocorreu o acidente no bairro Goiânia, na região nordeste

explosão caminhão-taque bh Idoso teve 70% do corpo queimado em incêndio (Reprodução / Record Minas)

Morreu, durante a madrugada desta quarta-feira (10), o idoso ferido após um caminhão-tanque tombar, explodir e incendiar casas no bairro Goiânia, na região nordeste de Belo Horizonte. O acidente aconteceu há quase um mês, no dia 14 de março.

Belarmino de Freitas Miranda, de 64 anos, teve 70% do corpo queimado. Ele estava internado no Hospital de Pronto-Socorro João 23, referência em queimaduras, desde a data do acidente. No dia, ele foi amparado por parentes até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O sepultamento da vítima será realizado na cidade de Caratinga, a 297 km de Belo Horizonte.





O acidente

Ao menos outras 10 pessoas também ficaram feridas. Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle do caminhão ao sair do Anel Rodoviário e acessar a MG-5. O condutor morreu na hora.

O veículo transportava 23 mil litros de combustível. O material vazou pela vizinhança e alastrou o fogo. Quatro casas foram totalmente destruídas. Outros quatro imóveis foram atingidos parcialmente. Dez veículos também foram atingidos.

