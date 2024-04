Alto contraste

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias e as causas do acidente envolvendo um caminhão-tanque carregado com combustível, na rodovia MG-05, no bairro Goiânia, na região nordeste de Belo Horizonte.

Houve explosão e as chamas se espalharam para imóveis e carros. Os peritos coletaram vestígios para tentar descobrir como tudo aconteceu. O motorista do caminhão, Gildésio de Oliveira, de 54 anos, morreu e vai ser enterrado na tarde desta sexta-feira (15).