Adevair homenageia motorista com projeto de nome de rua O vereador Adevair Cabral (SD) apresentou o projeto de lei nº 115/2024 que propõe a denominação de Jorge Lino do Amaral à rua C,...

Momento MT|Do R7 17/06/2024 - 19h44 (Atualizado em 17/06/2024 - 19h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share