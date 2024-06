Comunidade de cinco bairros recebem internet gratuita nas praças

No último fim de semana, o prefeito José Carlos do Pátio liberou a conexão da internet do projeto Wi-Fi na Praça. Cinco praças já estão equipadas com o serviço gratuito de internet, visando proporcionar acesso digital à população. As praças contempladas inicialmente são dos bairros Cidade Natal, El Dorado, Serra Dourada, Jardim Tropical e Vila Verde.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.