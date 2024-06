Cuiabá é premiada por ações exemplares em três áreas-chave

Alto contraste

A Prefeitura de Cuiabá foi novamente premiada. Dessa vez, a gestão de Emanuel Pinheiro recebeu mais três honrarias na premiação Cidades Excelentes 2024 em razão dos avanços significativos em três setores importantes: Educação, Infraestrutura e Mobilidade Urbana, e Sustentabilidade, na categoria populacional acima de 100 mil habitantes. O Prêmio Band Cidades Excelentes é uma iniciativa do Grupo Bandeirantes em parceria com o Instituto Áquila, que tem por objetivo reconhecer, incentivar, disseminar e valorizar as práticas exemplares de gestão pública em todo o território nacional. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



