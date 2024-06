Eduardo Gomes e a Regulamentação da Inteligência Artificial no Brasil

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (19), o senador Eduardo Gomes (PL-TO) fez um balanço sobre a tramitação do PL 2.338/2023, projeto de lei que trata da regulamentação da inteligência artificial (IA) no Brasil. Ele é o relator da matéria. Eduardo destacou o intenso trabalho "de mais de mil dias" para análise do texto.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.