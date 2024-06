Exportações de arroz em queda: impactos da polêmica do leilão da Conab As exportações brasileiras de arroz em maio deste ano alcançaram 103,3 mil toneladas, gerando uma receita de US$ 41,8 milhões, conforme...

Momento MT|Do R7 21/06/2024 - 08h43 (Atualizado em 21/06/2024 - 08h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share