Governo investe mais de R$ 85 bilhões no RS após enchentes Em um mês de atuação, a Secretaria Extraordinária para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul contabilizou a atuação de 30 mil...

Momento MT|Do R7 17/06/2024 - 20h03 (Atualizado em 17/06/2024 - 20h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share