Homem condenado por roubo é preso pela Polícia Federal

Natal/RN. A Polícia Federal prendeu na sexta-feira (14/6) um homem condenado por crime de roubo pelo Tribunal de Justiça do estado da Paraíba. Ele foi detido quando desembarcava no aeroporto internacional Governador Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante/RN.

