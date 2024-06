Imagens do Vigia Mais MT revelam sequestro e prisão de criminosos Câmeras de segurança do programa Vigia Mais MT, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), levaram as forças de segurança...

Alto contraste

A+

A-

Câmeras de segurança do programa Vigia Mais MT, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), levaram as forças de segurança a prender quatro pessoas envolvidas no sequestro de dois homens e cárcere privado de uma família, nesta quinta-feira (20.06), em Vila Bela da Santíssima Trindade (520 km de Cuiabá). A ação contou com equipes do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), 2ª Companhia da Polícia Militar e da Polícia Civil. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• PF prende receptador de notas falsas

• Polícia Militar lança operação Tempestade e Raio na Região Metropolitana nesta sexta-feira (21)

• Justiça Federal homologa acordo para preservação da Cinemateca

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.