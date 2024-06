Jogo beneficente com D’Alessandro e Ronaldinho Gaúcho em Sinop

No dia 18 de agosto, Sinop será palco do “Amigos pela Solidariedade”, campeonato beneficente no qual reunirá grandes nomes do futebol! D’Alessandro e Ronaldinho Gaúcho estarão marcando presença, juntamente com demais craques, para um Grenal histórico, a fim de arrecadar alimentos para entidades locais e famílias vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

