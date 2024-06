LIMPURB promove mutirão de limpeza na região central de Cuiabá

A Empresa Cuiabana Zeladoria e Serviços Urbanos (LIMPURB) realiza mais uma edição do mutirão de limpeza. Desta vez, as equipes atenderão a região central da Capital, com serviços de pintura de meio-fio, capinação, roçagem, varrição e manutenção da iluminação pública. Os trabalhos, iniciados nesta sexta-feira (21), seguirão pelo final de semana atendendo todas as avenidas, praças e viadutos da região. As equipes começam a atender às 6h da manhã e continuarão os trabalhos até às 16h. A LIMPURB reforça que a ação tem o objetivo de atender os bairros, praças e vias da capital de forma ágil e eficiente.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.