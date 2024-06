UPC disponibilizará vagas para novas castrações de cães e gatos em julho

Os agendamentos dos novos cadastros para castração de animais, ofertado para famílias de baixa renda e protetores pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Unidade Permanente de Castração (UPC), será retomado com abertura de novos cadastros a partir do dia 20 de junho.

