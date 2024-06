Vitória surpreende e vence o Atlético-MG por 4 x 2

Na décima rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG foi derrotado pelo Vitória por 4 a 2 em partida realizada no Barradão, na noite desta quinta-feira. Matheuzinho, Willian Oliveira (2x) e Culebra (Eryc Castillo) balançaram as redes para o Leão da Barra, enquanto Gustavo Scarpa e Palacios descontaram para o Galo.

