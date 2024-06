ND Mais |Do R7

Aprecie a explosão de sabores da culinária tailandesa no Floripa Gourmet A essência da culinária tailandesa volta ao Festival Floripa Gourmet com autoria do Chef Sergio Moreno. O visitante passa por uma...

A essência da culinária tailandesa volta ao Festival Floripa Gourmet com autoria do Chef Sergio Moreno. O visitante passa por uma experiência com explosão de sabores, em ambientes temáticos e intimistas. A Thai House fica no bairro Santa Mônica.

