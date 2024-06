Avaí enfrenta desfalques importantes no meio-campo para partida decisiva Com oito jogos de invencibilidade e na vice-liderança da Série B, o Avaí tem dois desfalques no meio-campo. O meia Giovanni e o volante...

