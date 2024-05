Bairro de Florianópolis tem aumento recorde no preço do metro quadrado O preço do metro quadrado para a venda de imóveis residenciais do Saco dos Limões, bairro de Florianópolis, disparou quase R$ 1,6...

Alto contraste

A+

A-

(Leo Munhoz)

O preço do metro quadrado para a venda de imóveis residenciais do Saco dos Limões, bairro de Florianópolis, disparou quase R$ 1,6 mil em um ano, o aumento mais expressivo da Capital. Os dados são do índice FipeZap+, divulgado nesta terça-feira (7).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Sobe para 90 o número de mortos na tragédia do Rio Grande do Sul

• VÍDEO! Sucuri enorme dá o bote em bezerro: ‘Virou jantar’

• Motorista é flagrada com 222 kg de drogas no porta-malas no Oeste de SC



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.